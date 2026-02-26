Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı
“Star Wars” ve “Görevimiz Tehlike” gibi dev yapımlarla tanınan görüntü yönetmeni Dan Mindel, Hawaii’nin Kauai Adası’ndaki doğayla iç içe lüks evini 4 milyon 475 bin dolara (196.4 milyon TL) satışa çıkardı.
Hollywood’un ünlü görüntü yönetmenlerinden Dan Mindel, Hawaii’nin Kauai Adası’ndaki Kuzey Sahili’nde yer alan özel mülkünü satışa sundu. 1000 dönümden fazla koruma altındaki doğal alanın hemen yanında bulunan ev, izole konumu ve Bali esintili mimarisiyle dikkat çekiyor.
Dan Mindel, “Star Wars”, “The Amazing Spider-Man 2”, “Mission: Impossible III”, “Godzilla” ve “King Kong” gibi yapımlardaki çalışmalarıyla biliniyor.
Mindel, Kauai’nin Kuzey Sahili’ni keşfettiklerinde evin kendilerini yansıttığını ve doğayla bütünleşik bir yaşam sunduğunu ifade etti.
Gece gökyüzünün karanlık ve yıldızlarla dolu olması, bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri.
Ev, Hawaii merkezli Tropical Architecture Group tarafından tasarlandı ve 2006 yılında inşa edildi.
Mülk, 2 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor ve 1000 dönümden fazla koruma altındaki doğal alanla komşu.
Yakın çevrede başka konut bulunmaması, mülke üst düzey mahremiyet sağlıyor.
Yoğun yağmur ormanları ve Namahana Dağı’nın sırt hattına uzanan manzara, evi benzersiz kılıyor.
Mindel, evi “her gün yaşayan, sıra dışı bir yapı” olarak tanımlıyor.
Evin iç mekânında yüksek tavanlar ve egzotik sert ağaçlar öne çıkıyor.
Taş, terrazzo ve tik ağacı gibi doğal malzemeler, tasarımı çevreyle uyumlu hale getiriyor.
Geçen yıl yapılan yenilemelerle dış cephe tazelendi ve yeni tasarım mutfak eklendi.
Ana ev 2502 metrekare büyüklüğünde ve iki yatak odası ile iki banyodan oluşuyor.
Ayrıca 1250 metrekarelik bağımsız bir ahır yapısı bulunuyor.
Ahır bölümünde bir yatak odası, iki banyo, iki ofis alanı ve bir loft yer alıyor.
Ana ev tek katlı planla tasarlandı ve 1200 metrekarelik kapalı lanai terasla genişletildi.
Açık hava duşları ada yaşamının rahat temposunu destekliyor.
Geniş lanai teras, bahçe ve dağ manzarasını panoramik biçimde sunuyor.
Profesyonel ekipmanlara sahip mutfak, evin öne çıkan alanlarından biri.
Bahçede çimler, yerel bitkiler, şifalı ot bahçeleri ve meyve ağaçları bulunuyor.
Metal çatı tasarımı modern bir görünüm sunarken sert ağaç detaylarla dengeleniyor.
Geniş güneş paneli sistemi ve batarya yedekleme, çevre dostu yaşamı destekliyor.
Ev, Kilauea bölgesindeki sakin Halaulani Road üzerinde yer alıyor.
Doğayla iç içe konumuna rağmen yürüyüş parkurları, plajlar, golf sahaları ve yerel merkezlere kolay erişim sağlıyor.
4 milyon 475 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışta olan mülk, mahremiyet ve tropikal yaşam arayan alıcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.