Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı

“Star Wars” ve “Görevimiz Tehlike” gibi dev yapımlarla tanınan görüntü yönetmeni Dan Mindel, Hawaii’nin Kauai Adası’ndaki doğayla iç içe lüks evini 4 milyon 475 bin dolara (196.4 milyon TL) satışa çıkardı.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 1

Hollywood’un ünlü görüntü yönetmenlerinden Dan Mindel, Hawaii’nin Kauai Adası’ndaki Kuzey Sahili’nde yer alan özel mülkünü satışa sundu. 1000 dönümden fazla koruma altındaki doğal alanın hemen yanında bulunan ev, izole konumu ve Bali esintili mimarisiyle dikkat çekiyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 2

Dan Mindel, “Star Wars”, “The Amazing Spider-Man 2”, “Mission: Impossible III”, “Godzilla” ve “King Kong” gibi yapımlardaki çalışmalarıyla biliniyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 3

Mindel, Kauai’nin Kuzey Sahili’ni keşfettiklerinde evin kendilerini yansıttığını ve doğayla bütünleşik bir yaşam sunduğunu ifade etti.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 4

Gece gökyüzünün karanlık ve yıldızlarla dolu olması, bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 5

Ev, Hawaii merkezli Tropical Architecture Group tarafından tasarlandı ve 2006 yılında inşa edildi.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 6

Mülk, 2 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor ve 1000 dönümden fazla koruma altındaki doğal alanla komşu.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 7

Yakın çevrede başka konut bulunmaması, mülke üst düzey mahremiyet sağlıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 8

Yoğun yağmur ormanları ve Namahana Dağı’nın sırt hattına uzanan manzara, evi benzersiz kılıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 9

Mindel, evi “her gün yaşayan, sıra dışı bir yapı” olarak tanımlıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 10

Evin iç mekânında yüksek tavanlar ve egzotik sert ağaçlar öne çıkıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 11

Taş, terrazzo ve tik ağacı gibi doğal malzemeler, tasarımı çevreyle uyumlu hale getiriyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 12

Geçen yıl yapılan yenilemelerle dış cephe tazelendi ve yeni tasarım mutfak eklendi.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 13

Ana ev 2502 metrekare büyüklüğünde ve iki yatak odası ile iki banyodan oluşuyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 14

Ayrıca 1250 metrekarelik bağımsız bir ahır yapısı bulunuyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 15

Ahır bölümünde bir yatak odası, iki banyo, iki ofis alanı ve bir loft yer alıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 16

Ana ev tek katlı planla tasarlandı ve 1200 metrekarelik kapalı lanai terasla genişletildi.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 17

Açık hava duşları ada yaşamının rahat temposunu destekliyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 18

Geniş lanai teras, bahçe ve dağ manzarasını panoramik biçimde sunuyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 19

Profesyonel ekipmanlara sahip mutfak, evin öne çıkan alanlarından biri.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 20

Bahçede çimler, yerel bitkiler, şifalı ot bahçeleri ve meyve ağaçları bulunuyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 21

Metal çatı tasarımı modern bir görünüm sunarken sert ağaç detaylarla dengeleniyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 22

Geniş güneş paneli sistemi ve batarya yedekleme, çevre dostu yaşamı destekliyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 23

Ev, Kilauea bölgesindeki sakin Halaulani Road üzerinde yer alıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 24

Doğayla iç içe konumuna rağmen yürüyüş parkurları, plajlar, golf sahaları ve yerel merkezlere kolay erişim sağlıyor.

Star Wars serisine imza atan emektar isim evini satışa çıkardı - Resim: 25

4 milyon 475 bin dolarlık fiyat etiketiyle satışta olan mülk, mahremiyet ve tropikal yaşam arayan alıcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.

