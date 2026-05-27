Yeni rayiçten hesaplandı, bazı şehirlerde 3 katına çıktı

2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona eriyor. Yeniden değerleme oranlarıyla birlikte vergi tutarları yükselirken, ödeme yapmayan mülk sahiplerini gecikme faizi bekliyor.

Milyonlarca ev, arsa ve iş yeri sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde kritik süreç başladı.

Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için geri sayım sürerken, bu yıl uygulanacak yeni rayiç bedeller vatandaşların vergi yükünü artırdı.

2026 yılı itibarıyla emlak vergilerinde dikkat çeken artışlar yaşandı.

2026-2029 döneminde uygulanacak yeni rayiç bedellerin belirlenmesiyle birlikte vergi hesaplamalarında önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler nedeniyle birçok mülk sahibinin daha yüksek vergi ödemesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bazı bölgelerde vergi artışları üç kata kadar çıktı.

Özellikle büyükşehirlerde yeniden değerleme oranlarının etkisiyle bina ve arsa vergilerinde ciddi yükselişler dikkat çekiyor. Bu durum ev sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor.

Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksit halinde gerçekleştiriliyor. İlk taksit ödemeleri mart ayında başlarken, bu yıl son ödeme tarihi 1 Haziran 2026 olarak açıklandı. İkinci taksit dönemi ise kasım ayında başlayacak.

Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler için gecikme faizi uygulanıyor. Mevcut uygulamaya göre aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi işliyor.

Uzmanlar, son güne bırakılan ödemelerde sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Emlak vergisi yükümlülüğü, taşınmazın satın alındığı yılı takip eden yılda başlıyor.

Yani geçtiğimiz yıl ev, arsa veya iş yeri satın alan vatandaşlar bu yıl ilk kez emlak vergisi ödeyecek. Satış işlemi yapılan yıl için ise eski malik sorumlu tutuluyor.

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını belediyeler üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulayabiliyor.

Birçok belediye online ödeme seçeneği sunarken, isteyenler belediye veznelerinden de ödeme yapabiliyor.

Bazı vatandaşlar için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor.

Geliri olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları ve belirli şartları sağlayan vatandaşlar tek konut sahibi olmaları halinde emlak vergisi ödemeyebiliyor.

Ancak muafiyet hakkından yararlanabilmek için belirlenen kriterlerin eksiksiz şekilde karşılanması gerekiyor.

Özellikle tek mesken şartı ve konutun büyüklüğü büyük önem taşıyor. 200 metrekareyi aşan konutlar için muafiyet uygulanmıyor.

Uzmanlar, yeni emekli olanlar, evini satanlar ya da kirada oturup tek evini kiraya veren vatandaşların vergi durumlarını dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yanlış veya eksik işlem yapılması halinde vatandaşların gereksiz vergi yüküyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

