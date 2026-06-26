Yüzde 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı? İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı "İlk Evim Konut Kredisi" ile ilgili aramlar her gün yoğun şekilde yapılıyor. Yüzde 1.20 oranıyla ödeme yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sıkça gelen soru "İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor" oluyor.
Milyonların gözü "İlk Evim Konut Kredisi"nde… Uygun ödeme koşulu ile ev sahibi olmak isteyenler günlerdir bir duyuru bekliyor. Haziran ayının sonuna doğru gelinirken aramalar hızlanıyor. Peki konu hakkında yeni bir gelişme var mı?
İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 26 Haziran 2026 Cuma günü bir açıklama yapmadı. Yakın zamanda konu hakkında bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL