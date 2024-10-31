0 FAİZLİ KREDİ: Vade 12 ayı, tutar 50 bin TL'yi buldu: Banka banka faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatı!

Vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak için başvurduğu sıfır faizli ihtiyaç kredileri, birçok bankada sunulan avantajlı fırsatlarla dikkat çekiyor. Altı aya kadar vade ve elli bin TL’ye kadar kredi imkanlarıyla bazı bankalar, sıfır faizli ihtiyaç kredileriyle ön plana çıkıyor. Vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla "0 faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar", "uzun vadeli sıfır faizli krediler" gibi konuları sorgulayarak kendilerine en uygun krediyi arıyor.

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