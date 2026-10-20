1 milyon TL'ye kadar konut desteği: Düşük gelirli olmak yetmiyor

Programdaki en yüksek tutar, betonarme ev yapımı veya ev alımı için ayrılmış durumda. Bakanlığın güncel program listesine göre bu kapsamda uygun görülen hanelere 1 milyon TL'ye kadar yardım sağlanabiliyor. Ancak aynı para, basit onarım veya sıradan bir konut yenilemesi için geçerli değil. Ev yaptırma ya da satın alma desteği talebinde bulunan kişinin de ihtiyaç sahibi olması ve programın diğer şartlarını karşılaması gerekiyor. Bu nedenle 1 milyon TL'lik üst sınırı herkese açık bir konut kredisi, peşinatsız ev kampanyası veya karşılıksız genel ödeme olarak değerlendirmek yanlış olur.