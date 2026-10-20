1 milyon TL'ye kadar konut desteği: Düşük gelirli olmak yetmiyor
Evini onaracak veya sağlıklı bir konuta kavuşacak gücü olmayanlara devlet desteği sağlanıyor. Yardımın üst sınırı 1 milyon TL'ye ulaşırken, yalnızca düşük gelirli olmak yetmiyor. Kimlerin başvurabileceği ve ödeme şartları önemli.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de konut fiyatları ve onarım giderleri yükselirken, sağlıksız koşullarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için yürürlükte olan bir kamu desteği dikkat çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının barınma yardımı, yalnızca evin duvarını veya çatısını onarmakla sınırlı değil; uygun görülen durumlarda yeni konut yapılmasını ya da konut alınmasını da kapsıyor. Yardımın üst sınırı destek türüne göre değişiyor ve en yüksek kalemde 1 milyon TL'ye ulaşıyor. Ancak bu tutar herkese ödenen sabit bir yardım değil; başvuruda hem ailenin koşulları hem de barınma ihtiyacı inceleniyor.
Barınma desteği, gelirine bakılmaksızın evini yenilemek isteyen herkesin kullanabileceği bir tadilat teşviki değil. Program, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi kişilerin temel barınma sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor. Bakanlığın belirttiği koşullar arasında muhtaçlık sınırının altında olmak ve sağlıklı yaşamaya elverişli bir konuta sahip bulunmamak yer alıyor. Dolayısıyla sırf evin eski olması veya yenileme masraflarının artması tek başına ödeme hakkı sağlamıyor. Öncelikle başvuru sahibinin gerçekten uygun barınma koşullarından yoksun olup olmadığı değerlendiriliyor.
Yardımın koşulları gelir ve konut durumuyla bitmiyor. Bakanlığın yayımladığı program bilgisinde, başvuru yapacak kişinin en az son bir yıldır başvurduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumluluk alanındaki yerleşim yerinde fiilen yaşaması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca nafaka yükümlülüğüne sahip akrabasının bulunmaması da aranan şartlar arasında. Başvurular 18 yaşını doldurmuş aile bireylerince yapılabiliyor. Bu nedenle başka bir ilçeye yeni taşınmış olmak ya da aile ilişkilerinin yarattığı hukuki durum, sosyal yardım değerlendirmesinde önem taşıyabiliyor.
Her sorun için aynı tutarda barınma yardımı ödenmiyor. Bakanlığın yürürlükteki programında basit ev onarımları için üst sınır 70 bin TL olarak belirtiliyor. Bu destek, sağlıklı barınmayı engelleyen ve sınırlı müdahaleyle giderilebilecek sorunları bulunan konutlarda gündeme gelebiliyor. Hangi işlerin basit onarım kapsamında değerlendirileceğine başvuran kişi değil, yetkili vakfın incelemesi ve değerlendirmesi yön veriyor. Dolayısıyla 70 bin TL, her müracaatta hesaba yatırılan standart bir ödeme değil; uygun görülen iş için ulaşılabilecek en yüksek tutar.
Onarım ihtiyacı daha kapsamlı olduğunda destek için ayrı bir kademe bulunuyor. Bakanlığın programında orta düzey ev onarımı için 140 bin TL'ye kadar yardım yapılabileceği belirtiliyor. Bu tutar, basit onarım sınırının iki katı olsa da iki desteğin aynı ev için birlikte ve otomatik olarak verileceği anlamına gelmiyor. Başvuruda evin mevcut durumu, sağlıklı barınma şartlarını karşılayıp karşılamadığı ve gerekli müdahalenin büyüklüğü inceleniyor. Sonuçta yardımın türü ve tutarı, ihtiyaç tespiti ile vakfın karar sürecine göre şekilleniyor.
Konutun daha ciddi bir yenilemeye ihtiyaç duyması durumunda üst sınır yükseliyor. Bakanlığın açıkladığı kapsamlı ev onarım desteği, uygun bulunan haneler için 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak bu kalemde para aktarımı, basit onarımdaki yöntemden farklı ilerliyor: Kaynak ayrılmasının ardından yapılan harcamaları gösteren belgeler esas alınıyor. Yardımın tamamının başvuru onaylandığı gün peşin verileceği varsayılmamalı. Harcamaların belgelenmesi ve belirtilen süre içinde işlemlerin tamamlanması, desteğin kullanılmasında belirleyici oluyor.
Barınma ihtiyacı mevcut bir binanın onarılmasıyla çözülemiyorsa başka bir seçenek daha var. Bakanlığın programında prefabrik ev yapımı için 600 bin TL'ye kadar destek öngörülüyor. Bu, dileyen herkesin arsasına prefabrik ev yaptırmak üzere kullanabileceği genel bir inşaat hibesi değil. İhtiyaç sahibi olma ve sağlıklı barınma koşullarından yoksun bulunma şartlarının yanı sıra yapım sürecinin uygunluğu da değerlendirilmek zorunda. Destek, konutun niteliğine ve vakıf incelemesinin sonucuna bağlı olarak şekilleniyor; açıklanan rakam azami ödeme sınırını ifade ediyor.
Programdaki en yüksek tutar, betonarme ev yapımı veya ev alımı için ayrılmış durumda. Bakanlığın güncel program listesine göre bu kapsamda uygun görülen hanelere 1 milyon TL'ye kadar yardım sağlanabiliyor. Ancak aynı para, basit onarım veya sıradan bir konut yenilemesi için geçerli değil. Ev yaptırma ya da satın alma desteği talebinde bulunan kişinin de ihtiyaç sahibi olması ve programın diğer şartlarını karşılaması gerekiyor. Bu nedenle 1 milyon TL'lik üst sınırı herkese açık bir konut kredisi, peşinatsız ev kampanyası veya karşılıksız genel ödeme olarak değerlendirmek yanlış olur.
Yardımın ne zaman ve hangi yöntemle kullanıldığı da destek türüne göre değişiyor. Bakanlığın açıkladığı kurallara göre basit ve orta düzey onarımlarda kaynak doğrudan aktarılıyor; harcamanın altı ay içinde yapılması gerekiyor. Kapsamlı onarım ve ev yapımı yardımlarında ise kaynak tahsisini takiben harcama belgeleri karşılığında bir yıl içinde aktarım yapılıyor. Bu fark özellikle yüksek tutarlı yardımlar için önemli. Başvuru sahibinin, ödeme planını ve harcama belgesi yükümlülüğünü ilgili vakıftan öğrenerek hareket etmesi gerekiyor.
Başvuru için ilk adres, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Bakanlık, çok bakımsız veya sağlıksız bir evde yaşayan ve kendi imkânlarıyla onarım yapamayan kişilerin vakfa doğrudan müracaat edebileceğini belirtiyor. Diğer seçenek ise e-Devlet Kapısı'nda bulunan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti. Ancak başvuruyu internet üzerinden yapmak, yardımın otomatik olarak onaylandığı anlamına gelmiyor. İlgili vakıf ihtiyaç durumunu ve program koşullarını değerlendiriyor; uygun bulunan başvurular için karar süreci işletiliyor.
Barınma yardımları, deprem veya sel sonrasında sağlanan geçici afet destekleriyle de karıştırılmamalı. Bakanlık bu iki destek grubunu farklı başlıklar altında yayımlıyor; başvuru koşulları ve üst ödeme tutarları aynı değil. Konutu hasar gören bir kişinin hangi programa başvuracağı, hasarın nedeni ve hane koşulları gibi ayrıntılara bağlı. Ayrıca 1 milyon TL'lik destek bugünkü yeni bir nakit dağıtımı duyurusu değil; Bakanlığın mevcut barınma yardımı programında yer alan üst sınır. Bu ayrımı bilmek, yanlış beklentiyle başvuru yapılmasını önlüyor.