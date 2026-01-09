10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ: AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? İşte kontenjanlar...
AGS sınavı geçen yıl ilk kez gerçekleşti. Sınav sonuçları ilan edildi ve takvim beklenmeye başlandı. On binler takvimi beklerken Milli Eğitim Bakanlığından beklenen duyuru geldi. "10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor. Öte yandan kontenjanlar da belli oldu.
Bu yıl 10 bin öğretmen ataması için geri sayım başladı. AGS sınavına giren adaylar atama için gün sayıyor. Haftalardır başvuru tarihlerini bekleyen adaylara müjdeli haber MEB'den geldi. Peki, 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?
10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?
Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak'ta başlayıp 27 Ocak'ta son bulacak. Asıl ve yedek adayların ilanı 30 Ocak'ta belli olacak.
Asıl ve yedek adaylar personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
Kılavuzu incelemek için tıklayınız
MEB'den yapılan açıklamada "Hazırlık eğitimine alınmak üzere alanlar itibarıyla uygun puan türü esas alınarak MEBAGS puan üstünlüğüne göre her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday
sayısının en fazla yüzde onu1 kadarı da yedek aday belirlenecektir. MEB-AGS puanının eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez" denildi.
Kontenjanlar şöyle
Almanca: 5 kontenjan (MEB-AGS-P3-01)
Arapça: 18 kontenjan (MEB-AGS-P3-02)
Ayakkabı ve saraciye teknolojisi: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Beden eğitimi: 160* kontenjan (MEB-AGS-P2-01)
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri: 15 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Bilişim teknolojileri: 100 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Biyoloji: 32 kontenjan (MEB-AGS-P2-02)
Biyomedikal cihaz teknolojileri: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Büro yönetimi / büro yönetimi ve yönetici asistanlığı: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Coğrafya: 45 kontenjan (MEB-AGS-P2-03)
Çocuk gelişimi ve eğitimi: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Denizcilik / gemi makineleri: 3 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Denizcilik / gemi yönetimi: 3 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Din kültürü ve ahlâk bilgisi: 762 kontenjan (MEB-AGS-P2-16)
Elektrik-elektronik teknolojisi / elektrik: 47 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Elektrik-elektronik teknolojisi / elektronik: 26 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Endüstriyel otomasyon teknolojileri: 8 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Felsefe: 48 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Fen bilimleri: 300 kontenjan (MEB-AGS-P2-04)
Fizik: 65 kontenjan (MEB-AGS-P2-05)
Giyim üretim teknolojisi / moda tasarım teknolojileri: 36 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Görsel sanatlar: 41 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Grafik ve fotoğraf / grafik: 5 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Hayvan sağlığı / hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı: 5 kontenjan (MEB-AGS-P1)
İlköğretim matematik: 157 kontenjan (MEB-AGS-P2-06)
İmam-hatip lisesi meslek dersleri: 19 kontenjan (MEB-AGS-P2-17)
İngilizce: 801 kontenjan (MEB-AGS-P3-06)
İnşaat teknolojisi / yapı tasarım: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Kimya / kimya teknolojisi: 101 kontenjan (MEB-AGS-P2-07)
Kuyumculuk teknolojisi: 7 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi (model): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi (ressamlığı): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi / makine ve kalıp: 8 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Matematik: 95 kontenjan (MEB-AGS-P2-08)
Metal teknolojisi: 6 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Mobilya ve iç mekân tasarımı: 12 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Motorlu araçlar teknolojisi: 58 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Müzik: 121 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Okul öncesi: 653 kontenjan (MEB-AGS-P2-09)
Özel eğitim: 1798 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Pazarlama ve perakende: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistem araçları: 15 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistemler elektrik-elektronik: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Rehberlik: 603 kontenjan (MEB-AGS-P2-10)
Rusça: 14 kontenjan (MEB-AGS-P3-11)
Sağlık / sağlık hizmetleri: 17 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Sanat ve tasarım / plastik sanatlar: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Sınıf öğretmenliği: 2816 kontenjan (MEB-AGS-P2-11)
Sosyal bilgiler: 272 kontenjan (MEB-AGS-P2-12)
Tarım teknolojileri / tarım: 20 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Tarih: 54 kontenjan (MEB-AGS-P2-13)
Teknoloji ve tasarım: 32 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme: 16 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Tiyatro: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Türk dili ve edebiyatı: 58 kontenjan (MEB-AGS-P2-14)
Türkçe: 382 kontenjan (MEB-AGS-P2-15)
Uçak bakım / uçak elektroniği: 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Uçak bakım / uçak gövde-motor: 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Ulaştırma hizmetleri / lojistik: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Kurmançi): 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Zazaki): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Yenilenebilir enerji teknolojileri: 7 kontenjan (MEB-AGS-P1)
Yiyecek içecek hizmetleri: 100 kontenjan (MEB-AGS-P1)