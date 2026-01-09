10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ: AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? İşte kontenjanlar...

Kontenjanlar şöyle

Almanca: 5 kontenjan (MEB-AGS-P3-01)

Arapça: 18 kontenjan (MEB-AGS-P3-02)

Ayakkabı ve saraciye teknolojisi: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Beden eğitimi: 160* kontenjan (MEB-AGS-P2-01)

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri: 15 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Bilişim teknolojileri: 100 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Biyoloji: 32 kontenjan (MEB-AGS-P2-02)

Biyomedikal cihaz teknolojileri: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Büro yönetimi / büro yönetimi ve yönetici asistanlığı: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Coğrafya: 45 kontenjan (MEB-AGS-P2-03)

Çocuk gelişimi ve eğitimi: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Denizcilik / gemi makineleri: 3 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Denizcilik / gemi yönetimi: 3 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Din kültürü ve ahlâk bilgisi: 762 kontenjan (MEB-AGS-P2-16)

Elektrik-elektronik teknolojisi / elektrik: 47 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Elektrik-elektronik teknolojisi / elektronik: 26 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Endüstriyel otomasyon teknolojileri: 8 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Felsefe: 48 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Fen bilimleri: 300 kontenjan (MEB-AGS-P2-04)

Fizik: 65 kontenjan (MEB-AGS-P2-05)

Giyim üretim teknolojisi / moda tasarım teknolojileri: 36 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Görsel sanatlar: 41 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Grafik ve fotoğraf / grafik: 5 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Hayvan sağlığı / hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı: 5 kontenjan (MEB-AGS-P1)

İlköğretim matematik: 157 kontenjan (MEB-AGS-P2-06)

İmam-hatip lisesi meslek dersleri: 19 kontenjan (MEB-AGS-P2-17)

İngilizce: 801 kontenjan (MEB-AGS-P3-06)

İnşaat teknolojisi / yapı tasarım: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Kimya / kimya teknolojisi: 101 kontenjan (MEB-AGS-P2-07)

Kuyumculuk teknolojisi: 7 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi (model): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi (ressamlığı): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Makine teknolojisi / makine ve tasarım teknolojisi / makine ve kalıp: 8 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Matematik: 95 kontenjan (MEB-AGS-P2-08)

Metal teknolojisi: 6 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Mobilya ve iç mekân tasarımı: 12 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Motorlu araçlar teknolojisi: 58 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Müzik: 121 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Okul öncesi: 653 kontenjan (MEB-AGS-P2-09)

Özel eğitim: 1798 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Pazarlama ve perakende: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistem araçları: 15 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Raylı sistemler teknolojisi / raylı sistemler elektrik-elektronik: 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Rehberlik: 603 kontenjan (MEB-AGS-P2-10)

Rusça: 14 kontenjan (MEB-AGS-P3-11)

Sağlık / sağlık hizmetleri: 17 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Sanat ve tasarım / plastik sanatlar: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Sınıf öğretmenliği: 2816 kontenjan (MEB-AGS-P2-11)

Sosyal bilgiler: 272 kontenjan (MEB-AGS-P2-12)

Tarım teknolojileri / tarım: 20 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Tarih: 54 kontenjan (MEB-AGS-P2-13)

Teknoloji ve tasarım: 32 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme: 16 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Tiyatro: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Türk dili ve edebiyatı: 58 kontenjan (MEB-AGS-P2-14)

Türkçe: 382 kontenjan (MEB-AGS-P2-15)

Uçak bakım / uçak elektroniği: 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Uçak bakım / uçak gövde-motor: 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Ulaştırma hizmetleri / lojistik: 2 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Kurmançi): 4 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe / Zazaki): 1 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Yenilenebilir enerji teknolojileri: 7 kontenjan (MEB-AGS-P1)

Yiyecek içecek hizmetleri: 100 kontenjan (MEB-AGS-P1)