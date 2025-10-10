10 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
İstanbullular deyim yerindeyse diken üstünde... Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor. Dün yine 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı korku yarattı. Bugün İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı araştırılıyor. Bu sebeple de "son depremler" araması sıklaşmış durumda... İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Ülkemizde her gün onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler vatandaşları endişeye sevk ediyor. 2 Ekim Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının korkusu devam ederken 9 Ekim'deki 3.5 büyüklüğündeki deprem yine vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bugün sıkça "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusu geliyor. İşte detaylar...
İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Marmara Denizi açıklarında bu sabah iki deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, ilk sarsıntı 03.21’de Marmaraereğlisi açıklarında 1.5 büyüklüğünde, ikinci deprem 02.28’de de 1.9 büyüklüğünde yaşandı.
Son depremler (10 Ekim 2025)
10.07 – Simav (Kütahya) – 2.7
10.04 – Aşkale (Erzurum) – 1.9
09.39 – Simav (Kütahya) – 1.2
09.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09.06 – Simav (Kütahya) – 1.2
08.58 – Aziziye (Erzurum) – 1.3
08.38 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3
08.38 – Simav (Kütahya) – 1.2
08.37 – Van Gölü, Adilcevaz (Bitlis) – 2.7
08.06 – Simav (Kütahya) – 1.3
07.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07.44 – Kale (Malatya) – 2.2
07.43 – Simav (Kütahya) – 1.7
07.33 – Simav (Kütahya) – 1.2
07.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.26 – Simav (Kütahya) – 2.2
07.19 – İpekyolu (Van) – 2.6
07.18 – Pütürge (Malatya) – 1.4
07.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.56 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.17 – Simav (Kütahya) – 1.6
06.15 – Simav (Kütahya) – 1.4
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.52 – Torbalı (İzmir) – 2.8
05.38 – Simav (Kütahya) – 2.1
05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
05.26 – Simav (Kütahya) – 2.7
05.21 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.20 – Simav (Kütahya) – 2.1
05.16 – Simav (Kütahya) – 2.1
04.55 – Güney (Denizli) – 1.0
04.18 – Simav (Kütahya) – 1.2
04.13 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.2
04.09 – Simav (Kütahya) – 1.1
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.39 – Hisarcık (Kütahya) – 0.8
03.32 – Beypazarı (Ankara) – 1.9
03.25 – Keles (Bursa) – 2.6
03.21 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.5
03.13 – Paphos (GKRY) – 2.1
03.12 – Simav (Kütahya) – 0.8
03.08 – Simav (Kütahya) – 0.9
03.08 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.6
02.59 – Palu (Elazığ) – 1.3
02.59 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 1.6
02.49 – Kırkağaç (Manisa) – 1.0
02.35 – Simav (Kütahya) – 0.8
02.34 – Simav (Kütahya) – 1.1
02.32 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.1
02.28 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.9