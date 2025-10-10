10 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem yaşanırken 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler vatandaşları endişeye sevk ediyor. 2 Ekim Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının korkusu devam ederken 9 Ekim'deki 3.5 büyüklüğündeki deprem yine vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bugün sıkça "İstanbul'da deprem oldu mu" sorusu geliyor. İşte detaylar...