10 HAZİRAN SON DEPREMLER... | Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya depremi kaç büyüklüğünde oldu?
Türkiye'de yine birçok bölgede hareketlilik söz konusu... Özellikle Kütahya Simav'da peş peşe depremler yaşanıyor. Ege Denizi'nde de sarsıntılar devam ediyor. 10 Haziran itibarıyla yine pek çok irili ufaklı deprem meydana geldi. İşte en son yaşanan depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi yine bugün de ilgi görüyor. Yine gece saatlerinde sarsıntılar devam etti. Deprem uzmanları Kütahya Simav için peş peşe açıklamalar yapıyor. Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını öğrenmek adına "En son nerede deprem oldu" diye soruyor.
BUGÜNKÜ SON DEPREMLER
10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla 4 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kütahya Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
14:48 – Kiğı (Bingöl) – 2.2
14:43 – Simav (Kütahya) – 1.7
14:41 – Simav (Kütahya) – 1.1
14:30 – Simav (Kütahya) – 1.6
14:27 – Kiğı (Bingöl) – 2.0
14:23 – Ege Denizi – 3.1
14:06 – Simav (Kütahya) – 2.3
14:00 – Simav (Kütahya) – 1.7
13:55 – Simav (Kütahya) – 1.7
13:53 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.2
13:45 – Simav (Kütahya) – 1.3
13:40 – Simav (Kütahya) – 2.1
13:33 – Simav (Kütahya) – 1.1
13:30 – Simav (Kütahya) – 1.9
13:15 – Simav (Kütahya) – 4.5
13:08 – Simav (Kütahya) – 1.4
13:00 – Kale (Malatya) – 1.1
Kandilli rasathanesi deprem listesi için tıklayınız
AFAD deprem listesi için tıklayınız