AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi yine bugün de ilgi görüyor. Yine gece saatlerinde sarsıntılar devam etti. Deprem uzmanları Kütahya Simav için peş peşe açıklamalar yapıyor. Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını öğrenmek adına "En son nerede deprem oldu" diye soruyor.

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