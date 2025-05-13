10. YARGI PAKETİ: İnfaz düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi içinde genel af var mı?
10. Yargı Paketi mahkumlar ve yakınları tarafından şu günlerde yakından takip ediliyor. Paketin içinde neler olduğu merak edilirken en çok araştırılan konu ise genel af olup olmayacağı... Bu nedenle sıkça "10. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu sıklaşmış durumda...
Ceza indirimi, af beklentisi nedeniyle hükümlü ve hükümlü yakınları 10. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını araştırıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrası konu gündemden düşmezken sıkça "10. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu yöneltiliyor.
10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. 10. Yargı Paketi'nin ne zaman TBMM'de görüşüleceği henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta komisyona sunulması bekleniyor.
Yargı paketinde af var mı?
Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.