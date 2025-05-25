10. yargı paketi Meclis'e geldi mi? İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Son durum nedir?

"10. Yargı Paketi", ceza infaz sistemine dair değişiklik beklentisi içinde olan hükümlü ve yakınlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle denetimli serbestlik, infaz indirimi gibi düzenlemeler konusunda beklentiler sürerken, paketin Meclis’e sunulacağı tarih merakla bekleniyor. Taslak metnin hazır olduğu bilinirken, gözler Adalet Bakanlığı ve TBMM’den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. 25 Mayıs itibarıyla ne zaman TBMM'de görüşüleceği bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak. Konu hakkında en son DEM Parti açıklama yapmıştı.

DEM Parti'den 10. Yargı Paketi açıklaması (22 Mayıs)

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "10. Yargı Paketi daha fazla geciktirilmeden bayram öncesi Meclis gündemine derhal getirilmeli." dedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10. Yargı Paketi'nin, Meclis'in hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konularında samimiyetini gösterecek önemli bir turnusol kağıdı olacağını söyledi.

Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin 300 bin, hükümlü sayısının ise yaklaşık 400 bin olduğunu aktaran Ayan, hükümlülerin insani olmayan koşullarda, insan onuruna aykırı bir şekilde cezaevlerinde tutulduğunu öne sürdü.

10. Yargı Paketi'yle ağır hasta hükümlülerin serbest bırakılmasını ve bu kişilerin hastanelere gönderilerek tedavilerinin gerçekleştirilmesini isteyen Ayan, "10. Yargı Paketi daha fazla geciktirilmeden bayram öncesi Meclis gündemine derhal getirilmeli. Aksi halde yüzbinlerce insan için bir bayram daha kara bir bayrama dönüşecektir." diye konuştu.