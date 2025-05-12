10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na gelirken yüz binler konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Sıkça yöneltilen soru ise "10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı paketinde af var mı?" şeklinde...

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