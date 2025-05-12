10. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! 10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı paketinde af var mı?
400 bini aşkım tutuklu ve hükümlünün gözü 10. yargı paketinde... 10. Yargı Paketi'nin taslağı AK Parti Meclis Grubu'na gönderildi. Bu sıcak gelişme sonrası hükümlü ve hükümlü yakınları af olup olmadığını merak ederken sıklıkla "10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek" sorusu yöneltiliyor.
10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na gelirken yüz binler konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Sıkça yöneltilen soru ise "10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? Yargı paketinde af var mı?" şeklinde...
10. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?
10. Yargı Paketi'nin ne zaman TBMM'de görüşüleceği henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta komisyona sunulması bekleniyor.
Yargı paketinde af var mı?
Yargı paketinden af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.