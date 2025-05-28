10. Yargı Paketi son gelişmeler... Yeni yargı paketi son durum nedir? İnfaz düzenlemesi var mı, af gelecek mi?
10. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e geleceği merak edilirken hükümlü ve hükümlü yakınları her bir gelişmeye anında ulaşmak istiyor. Günbegün aramalar sıklaşırken "Yeni yargı paketi son durum nedir" soruları geliyor. İşte en son yaşanan gelişmeler...
10. Yargı Paketi, gündemin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yüz binlerce mahkum ve mahkum yakını paketin içinde neler olacağını merak ederken son gelişmeleri takından takip ediyor. Paket için artık son düzlüğe girildi. Peki son durum nedir?
10. Yargı Paketi son durum
28 Mayıs Çarşamba 2025 Çarşamba günü itibarıyla yeni bir gelişme yok. Dün MHP ile DEM parti görüşmesinde yeni yargı paketine değinildi.
DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmede, Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis'in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konuların ele alındığını bildirdi.
Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.