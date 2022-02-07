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  4. 100 bin kişide 200'den fazla vaka görülen il sayısı 74'e yükseldi

100 bin kişide 200'den fazla vaka görülen il sayısı 74'e yükseldi

Türkiye'de COVID-19 vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22-28 Ocak'ta COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 74'e çıktı.

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Sağlık Bakanlığı, 81 il için 22-28 Ocak'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Ülke genelinde vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı bir önceki hafta (15-21 Ocak) 60 iken 22-28 Ocak'ta 74'e yükseldi.

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Her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 1214,42 ile Kırklareli oldu. Bu ilin ardından 100 bin kişiye 1042,28 vakayla Kocaeli, 1020,01 vakayla Tekirdağ geldi.

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