100 metrekarede başladı 1200 metrekareye yayıldı
Yozgat'ta Çandır Belediyesinin Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 100 metrekarelik çadırda başlattığı istiridye mantarı üretiminde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da katkısıyla 12 çadır ve 1200 metrekare alana ulaşıldı. Yetkililer, 12 çadırda günlük 500 kilogram mantar ürettiklerini, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerine ürün gönderdiklerini belirtti.
Yozgat'ta Çandır Belediyesinin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 100 metrekarelik çadırda başlattığı istiridye mantarı üretiminde, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının da katkısıyla 12 çadır ve 1200 metrekare alana ulaşıldı.
Çandır Belediyesi öncülüğünde 2020 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "KOP'la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum" projesi hazırlandı.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan 95 bin lira destekle 100 metrekarelik mantar üretim çadırı kuruldu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 112 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi.
Kursiyerlerin istihdamı için de "Çandır'da Tüketen Değil Üreten Eller" projesini hazırlayan belediye, ORAN Kalkınma Ajansından 1 milyon lira hibe destek alarak 1100 metrekare alanda 11 çadır daha kurdu.
Üretim maliyetini düşürmek isteyen belediye, kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde 990 kilovatsaat elektrik üreterek tesisin ihtiyacını karşıladı, yine ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle mantar kompost üretim tesisi kurdu.