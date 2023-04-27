100 metrekarede başladı 1200 metrekareye yayıldı

Yozgat'ta Çandır Belediyesinin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 100 metrekarelik çadırda başlattığı istiridye mantarı üretiminde, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansının da katkısıyla 12 çadır ve 1200 metrekare alana ulaşıldı.

Çandır Belediyesi öncülüğünde 2020 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "KOP'la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum" projesi hazırlandı.

Kursiyerlerin istihdamı için de "Çandır'da Tüketen Değil Üreten Eller" projesini hazırlayan belediye, ORAN Kalkınma Ajansından 1 milyon lira hibe destek alarak 1100 metrekare alanda 11 çadır daha kurdu.