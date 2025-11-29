11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ne var? Yeni yargı paketinde af var mı?

Aylardır çalışması yapılan 11. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı ve 11. Yargı Paketi Türkiye Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif daha sonra komisyonda gelecek ve Meclis'te maddeler üzerinde çalışmalar yapılacak. Vatandaşlar ısrarla teklifte hangi maddelerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...