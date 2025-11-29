11. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde ne var? Yeni yargı paketinde af var mı?
11. Yargı Paketi Türkiye Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 38 maddelik teklifin ayrıntılarına ulaşılmaya çalışılıyor. Hükümlü ve hükümlü yakınlarının merak ettiği konulardan biri de maddelerde af olup olmadığı... İşte "11. Yargı Paketi maddeleri neler" sorusunun yanıtı...
Aylardır çalışması yapılan 11. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı ve 11. Yargı Paketi Türkiye Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklif daha sonra komisyonda gelecek ve Meclis'te maddeler üzerinde çalışmalar yapılacak. Vatandaşlar ısrarla teklifte hangi maddelerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
11. Yargı Paketi maddeleri neler?
1. Trafikte yol kesme suçu
Trafikte araç durdurma veya hareketini engelleme, bağımsız bir suç olarak tanımlanıyor. Bu eyleme 1–3 yıl hapis cezası öngörülüyor.
2. Suç örgütleriyle mücadele
Örgüt yöneticilerinin, suça sürüklenen çocukları kullanması halinde ceza 1 kat artırılacak. Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarında alt–üst sınırlar yükseltiliyor.
3. Meskun mahalde silahla ateş etme
Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kalabalık ortamlarda havaya ateş açmanın cezası artırılıyor. Ses ve gaz fişeği atan silahlar da kapsama alınıyor.
4. Taksirle yaralamada ceza artışı
Artan trafik yoğunluğu ve riskli davranışlar gerekçe gösterilerek taksirle yaralama suçunun cezaları yükseltiliyor.
5. Kiralık araçlarla işlenen suçlara karşı önlem
Araç geri getirilmemesi, parçalanması veya suçta kullanılması durumlarında güveni kötüye kullanma suçunun cezası 1 kat artırılıyor.
6. Dolandırıcılık ve bilişim suçları
Dolandırıcılıkta kullanılan banka hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek. Hesap sahibi onay vermezse işlem açılmayacak.
7. Hareketsiz hesapların korunması
Uzun süre işlem yapılmayan hesapların dolandırıcılıkta kullanılmasını engellemek için koruyucu tedbir getiriliyor.
8. GSM hatlarında yeni düzenleme
Hat açma işlemi çipli kimlik kartıyla yapılacak.
Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına üst sınır getiriliyor.
Ölü veya tüzel kişiliği sona ermiş kişilerin hatları düzenli olarak kontrol edilip kapatılacak.
9. Suçta kullanılan hatların kapatılması
Dolandırıcılık ve benzeri suçlarda kullanılan telefon hatlarının şebekeyle bağlantısı kesilebilecek.
10. Bilgi-belge vermeyen banka ve operatörlere ceza
Savcılık veya mahkeme taleplerini 10 gün içinde iletmeyen kurumlara idari para cezası uygulanacak.
11. Dolandırıcılık davalarının asliye cezaya taşınması
158. madde kapsamındaki dolandırıcılık suçlarının yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yürütülecek.
12. Kısmi akıl hastalarının infazı
Kısmi akıl hastaları cezalarını cezaevinde çekecek; ayrıca güvenlik tedbirleri uygulanacak. Tam akıl hastalarının sağlık kurumunda kalma süreleri netleştiriliyor.
13. Hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınması
AYM kararları doğrultusunda yüz yüze veya gıyapta hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılıyor, ön ödeme kapsamına alınıyor.
14. Bölge adliye mahkemesine ‘karar bozma’ genişlemesi
Gerekçesiz hüküm veya savunma hakkının kısıtlanması durumlarında BAM’ın bozma yetkisi genişletiliyor.
15. Avukatlık Kanunu düzenlemeleri
AYM kararları doğrultusunda avukatlara ilişkin disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor.
16. “31 Temmuz 2023 öncesi suçlar” için infaz düzenlemesi
Bu tarihten önce işlenen suçlar için:
3 yıl daha erken kapalıdan açığa ayrılma,
Açık cezaevinde 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkma imkânı getiriliyor.
Düzenleme bir “af” niteliği taşımıyor.