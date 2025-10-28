11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinden af var mı, gelecek mi?

Temel kanunların son 23 yılda değiştiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Fiziki imkanlar konusunda da çok önemli mesafeler katettik. 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binamız var. 68 tane de yatırım programında olan var. Her hafta bir açılış, bir temel atma törenine giderek adliyelerimizin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Teknolojinin imkanlarını artırıyoruz. UYAP sistemimizi geliştiriyoruz."

Tunç, yargıda fiziki imkanları geliştirmeye devam edeceklerini aktararak, "Tabii en önemlisi insan unsuru. Yani yargıda asıl karar verecek olan kürsüdeki hakimlerimiz, iddia makamı savcılarımız ve savunmayı temsil eden avukatlarımız. Hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek." görüşünü paylaştı.