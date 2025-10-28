11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinden af var mı, gelecek mi?
11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar kamuoyunda yakından takip ediliyor. Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine gelip gelmediği merak konusu oldu. Vatandaşlar, özellikle af konusundaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Her gün yöneltilen sorulardan biri de "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" şeklinde... İşte son durum...
11. Yargı Paketi son durum nedir?
11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Ekim'de yeni yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.
Temel kanunların son 23 yılda değiştiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:
"Fiziki imkanlar konusunda da çok önemli mesafeler katettik. 78 adliye sarayından bugün 387 civarında yeni müstakil adliye binamız var. 68 tane de yatırım programında olan var. Her hafta bir açılış, bir temel atma törenine giderek adliyelerimizin daha kaliteli mekanlara kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Teknolojinin imkanlarını artırıyoruz. UYAP sistemimizi geliştiriyoruz."
Tunç, yargıda fiziki imkanları geliştirmeye devam edeceklerini aktararak, "Tabii en önemlisi insan unsuru. Yani yargıda asıl karar verecek olan kürsüdeki hakimlerimiz, iddia makamı savcılarımız ve savunmayı temsil eden avukatlarımız. Hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçmemizin sebebi kaliteyi daha da artırmak ve bu hedefi gerçekleştirmek." görüşünü paylaştı.