11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinde af var mı, gelecek mi?
11. Yargı Paketi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paketin Meclis'e geleceği tarihi paylaştı. Öte yandan Çelik, af ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. İşte "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, günlerdir konuşulan 11. Yargı Paketi ile ilgili de konuştu. Af gelip gelmeyeceği tartışması da son buldu. İşte detaylar...
11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yargı paketinin 28 Kasım Cuma günü Meclis'e geleceğini belirtti.
Af var mı?
Sözcü Çelik, toplumda beklenen af ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Çelik, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" ifadelerini kullandı.