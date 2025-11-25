11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinde af var mı, gelecek mi?

Af var mı?

Sözcü Çelik, toplumda beklenen af ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Çelik, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" ifadelerini kullandı.