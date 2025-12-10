11. Yargı Paketi onayladı mı, kabul edildi mi? Yeni yargı paketi son durum nedir?
Türkiye'nin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Adalet Komisyonunda yeni yargı paketinin kabul edilmesinin ardından son durum merak ediliyor. Gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "11. Yargı Paketi onayladı mı, kabul edildi mi" sorusunu ısrarla yöneltiyor.
38 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi geçen gün Meclis'e gelmiş ve TBMM Adalet Komisyonundan geçmişti. Yeni hafta ile birlikte yargı paketinin TBMM Genel Kurula gelmesi beklenirken henüz bir gelişme yaşanmadı. Yurttaşlar konu hakkında bilgi almak isterken "11. Yargı Paketi onayladı mı, kabul edildi mi" sorusu sıkça tekrar ediyor.
11. Yargı Paketi onaylandı mı?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula henüz gelmedi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sonrası paket genel kurula gelecek. Tarih netleşmiş değil.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulundaki, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yargı paketlerine ilişkin sorular hakkında da konuşan Tunç, 28. yasama döneminde 8, 9 ve 10. yargı paketlerinin yasalaştığını, 11. yargı paketinin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini anımsatarak, "Amacımız adil yargılanmayı daha etkin hale getirmek." dedi.