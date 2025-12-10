11. Yargı Paketi onayladı mı, kabul edildi mi? Yeni yargı paketi son durum nedir?

38 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi geçen gün Meclis'e gelmiş ve TBMM Adalet Komisyonundan geçmişti. Yeni hafta ile birlikte yargı paketinin TBMM Genel Kurula gelmesi beklenirken henüz bir gelişme yaşanmadı. Yurttaşlar konu hakkında bilgi almak isterken "11. Yargı Paketi onayladı mı, kabul edildi mi" sorusu sıkça tekrar ediyor.