11. Yargı Paketi onaylandı mı, geçti mi? Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurula geldi mi? Maddeler neler?

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.

Teklifin hayırlı olmasını dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."