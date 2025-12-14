11. Yargı Paketi onaylandı mı, kabul edildi mi? Yeni yargı paketi son durum nedir, son gelişmeler neler?
11. Yargı Paketi'nin akıbeti sürekli olarak merak ediliyor. Yeni yargı paketinin TBMM Genel Kurula gelip gelmediği yoğun ir şekilde araştırılıyor. Sün günlerin en çok iletilen sorusu "11. Yargı Paketi onaylandı mı" şeklinde... İşte en son durum...
Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan biri 11. Yargı Paketi... Adalet Komisyonunda kabul edilen paketin son durumu araştırılıyor. Konu hakkında partiler sürekli olarak açıklama yaparken "11. Yargı Paketi onaylandı mı" sorusu peş peşe geliyor.
11. Yargı Paketi onaylandı mı, kabul edildi mi?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula henüz gelmedi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sonrası paket genel kurula gelecek. Tarih netleşmiş değil.
Adalet Bakanı Tunç'tan TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin teklifin 12 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü ve 38 maddeden oluştuğunu bildirdi.
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsattı.
Teklifin hayırlı olmasını dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan yargı paketi toplumsal huzur ve barışı daha da tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."