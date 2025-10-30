11. Yargı Paketi son durum: Yeni yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Maddeler neler?
11. Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar yeni yargı paketinin ayrıntılarına ulaşmaya çalışıyor. Her gün konu ile ilgili bir gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. Sıkça gelen soruların başında "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" yer alıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklamaları heyecan yaratmıştı. Bakan Tunç'un açıklaması üzerinden haftalar geçerken yeni yargı paketinin detayları merak edilmeye başlandı. Gözler Meclis'e çevrilmişken özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları son durumu merak ediyor.
11. Yargı Paketi son durum nedir?
11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Ekim'de yeni yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.