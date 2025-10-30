11. Yargı Paketi son durum: Yeni yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Maddeler neler?

11. Yargı Paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Ekim'de yeni yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.