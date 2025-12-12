11. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi onayladı mı, geçti mi?
Türkiye'nin gözü 11. Yargı Paketi'nde... Komisyonda kabul edilen yeni yargı paketinin TBMM Genel Kurulunda ne zaman görüşüleceği merak ediliyor. Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "11. Yargı Paketi onaylandı mı" sorusu ısrarla yöneltiliyor.
11. Yargı Paketi son durumu sürekli araştırılıyor. Milyonları ilgilendiren yeni yargı paketi yakın zamanda TBMM Genel Kurula gelecek. Tarihleri öğrenmeye çalışanlar aramalarını sıklaştırırken "11. Yargı Paketi onaylandı mı" sorusu dillerden düşmüyor.
11. Yargı Paketi onaylandı mı?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurula bugün de gelmedi. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sonrası paket genel kurula gelecek. Tarih henüz netleşmiş değil.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulundaki, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Yargı paketlerine ilişkin sorular hakkında da konuşan Tunç, 28. yasama döneminde 8, 9 ve 10. yargı paketlerinin yasalaştığını, 11. yargı paketinin TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçtiğini anımsatarak, "Amacımız adil yargılanmayı daha etkin hale getirmek." dedi.
Bakan Tunç ayrıca 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti.