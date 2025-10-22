11. Yargı Paketi son gelişmeler: Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı?
Milyonlar 11. Yargı Paketi'ne odaklandı. Konuyu yakından takip edenler son gelişmeleri takip etmek için "Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi" sorusunu yöneltiyor. İşte son durum...
11. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. Kamuoyunda merakla beklenen düzenlemeye ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Vatandaşlar, yeni yargı paketinin Meclis’e sunulup sunulmadığını ve pakette af düzenlemesinin yer alıp almadığını araştırıyor. Son günlerde en çok yöneltilen soru "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" şeklinde...
11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi ile ilgili şu an yeni bir gelişme yok. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son olarak "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." demişti.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.