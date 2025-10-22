11. Yargı Paketi son gelişmeler: Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Af çıkacak mı?

11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

Yeni yargı paketi ile ilgili şu an yeni bir gelişme yok. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son olarak "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." demişti.