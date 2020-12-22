111 akademik personel istihdam edilecek Son günlerde üniversiteler akademik personel alımına dair ilanlarını yayımlamaya başladı. Bugün yayımlanan ilanlara göre 110 akademik personel istihdam edilecek.

Atatürk Üniversitesi 'Doçent' ünvanına sahip 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Personeller İşletme, Eski Türk Edebiyatı, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Bilişim, Sinema, Sınıf Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyoloji, Veterinerlik Genetiği ana bilim dallarında görev yapacak. 1 | 6

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğünün yayımladığı ilana göre, üniversite bünyesinde 'Doçent' ve 'Doktor Öğretim Üyesi' istihdam edilecek. Personeller Fitopatoloji, Çevre Koruma ve Kontrol, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, Grafik Tasarım, Avcılık ve Yaban Hayatı, Yetiştiricilik, Deniz Biyolojisi, Hastalıklar, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Gıda Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Turist Rehberliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uçak Teknolojisi, Yapı Denetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ana bilim/ana sanat dalı ve programlarında istihdam edilecek. 2 | 6

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre 4 'Araştırma Görevlisi' alınacak. Bu personeller Fizikokimya, Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Ticaret Hukuku ana bilim dallarında görev yapacak. 3 | 6