112 yaşında 3. doz aşısını yaptırdı
Kırsal yerleşim yerlerinde aşılama faaliyetlerine devam eden sağlık ekipleri, 12 çocuk, 44 torun sahibi olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'e üçüncü doz aşısını evinde yaptı.
COVID-19 salgınıyla mücadelede 1 milyon 217 bin doz aşının yapıldığı "mavi" kategorideki Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Kırsal yerleşim yerlerinde aşılama faaliyetlerine devam eden sağlık ekipleri, Mesudiye ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin'e üçüncü doz aşısını Birebir Mahallesi'ndeki evinde yaptı.
İlk 2 doz aşısını ilçede sağlık kuruluşunda olan ve bugüne kadar COVID-19'a yakalanmayarak sağlığını korumayı başaran Metin, kış öncesi grip aşısını da ihmal etmedi.
Mesudiye Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Muhammet Kılıçkaya, kent genelinde COVID-19'la mücadelenin gece gündüz demeden aralıksız sürdüğünü, sağlık ekiplerinin özverili bir çalışma yürüttüğünü söyledi.