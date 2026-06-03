12 Haziran Cuma tatil mi? 12 Haziran neden tatil?
Milli Eğitim Bakanlığı 12 Haziran Cuma günü okulların tatil olduğunu belirtti. Hem öğrenciler hem de veliler konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve soru işaretini ortadan kaldırmak için "12 Haziran Cuma tatil mi", "12 Haziran neden tatil" sorularına cevap arıyor.
Haziran ayındayız ve bu ay okullar tatile girecek. Yaz tatilli öncesi öğrenciler 1 gün daha izin yapacak. 12 Haziran Cuma günü yurt genelinde okullar eğitime bir gün ara verecek ve öğretmenler de idari izinli sayılacak. Şimdi konuya dair bilgi almak isteyenler "12 Haziran Cuma tatil mi", "12 Haziran neden tatil" sorusunu yöneltiyor.
12 Haziran Cuma tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı nisan ayında yaptığı açıklamada 14 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin 13 Haziran'a alındığını belirtmiş ve 12 Haziran'da da okulların tatil olacağını aktarmıştı.
MEB "öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" diye belirtmişti.