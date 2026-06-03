Haziran ayındayız ve bu ay okullar tatile girecek. Yaz tatilli öncesi öğrenciler 1 gün daha izin yapacak. 12 Haziran Cuma günü yurt genelinde okullar eğitime bir gün ara verecek ve öğretmenler de idari izinli sayılacak. Şimdi konuya dair bilgi almak isteyenler "12 Haziran Cuma tatil mi", "12 Haziran neden tatil" sorusunu yöneltiyor.