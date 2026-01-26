12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Yeni yargı paketi son gelişmeler neler? Af gelecek mi?
12. Yargı Paketi ile ilgili en son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni yargı paketi çalışmaları sürerken vatandaşlar yeni gelişme olup olmadığını sorguluyor. Af gelip gelmeyeceği de tartışılan bir başka konu... Her gün "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu artıyor.
11. Paketi Meclis'ten geçti, yürürlüğe girdi. Şimdi yeni yargı paketi gündemde... Zaman zaman hükümet kanadından özellikle de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya dair açıklamalar geliyor. Haftanın ilk gününde konuya dair gelişme olup olmadığı merak ediliyor.
12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?
26 Ocak Pazartesi günü itibarıyla 12. Yargı Paketi ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada 12. yargı Paketi'nin şubat ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.
Af çıkacak mı?
Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor. Bunun yerine yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik maddeler üzerinde durulması öngörülüyor.