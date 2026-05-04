12. Yargı Paketi ne zamana çıkacak, Meclis'e geldi mi? Son durum nedir?
12. Yargı Paketi'nin son durumu sürekli olarak araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek zaman zaman konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Konu gündemden düşmezken sıklaşan soru ise "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" oluyor.
12. Yargı paketi son durum nedir?
Adalet Bakanı Akın Gürlek en son geçen hafta konu hakkında açıklamada bulundu. Gürlek, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
12. Yargı Paketi'nin ne zaman geleceğine ilişkin soruya Gürlek, "Onu bilemiyoruz. Onun belirli bir süreci, prosedürü var." şeklinde yanıt verdi.
Paket içeriği ile ilgili de Gürlek "Sosyal medya düzenlemesi, çocuklara cezanın artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.