12. YARGI PAKETİ SON DURUM: 12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Af geliyor mu?
Yeni yargı paketiyle ilgili gelişmeler milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 11. Yargı Paketi’nin ardından hızlanan çalışmalar, af beklentisini de beraberinde getirdi. Gözler, 12. Yargı Paketi’nde yer alacak maddelere çevrildi. Şu sıralar sıklıkla "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu yöneltiliyor.
12. Yargı Paketi, kamuoyunda af beklentisiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar yakından izlenirken, pakette af düzenlemesi olup olmadığı merak ediliyor. Mahkumlar ve aileleri, yeni yargı paketinin kapsamını araştırıyor. Peki 12. Yargı Paketi’nde son durum nedir?
12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada 12. yargı Paketi'nin şubat ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.
Af gelecek mi?
Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor. Bunun yerine yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik maddeler üzerinde durulması öngörülüyor.