12. YARGI PAKETİ SON DURUM: İnfaz düzenlemesi gelecek mi, af çıkacak mı?

12. Yargı Paketi son durum nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi ile ilgili son durumu açıkladı. Tunç "10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak" dedi.