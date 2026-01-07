12. YARGI PAKETİ SON DURUM: İnfaz düzenlemesi gelecek mi, af çıkacak mı?
11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi sırada 12. Yargı Paketi var. Son günlerde infaz düzenlemesi ve af konuları bir hayli konuşulurken bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Binlerce kişi son durumu araştırırken her gelişmeyi yakından takip etmek istiyor. İşte detaylar...
Yargı Paketi’ne ilişkin beklentiler kamuoyunda yakından izleniyor. 11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından gözler yeni düzenlemelere çevrildi. İnfaz sistemi ve olası af başlıkları tartışılırken yeni yargı paketinin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
12. Yargı Paketi son durum nedir?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi ile ilgili son durumu açıkladı. Tunç "10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak" dedi.
Af gelecek mi?
Bakan Tunç ayrıca infaz düzenlemesi ve af tartışmaları hakkında da "Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" ifadelerini kullandı.