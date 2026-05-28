12. YARGI PAKETİ SON DURUM NEDİR? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Maddeler belli oldu mu?
12. Yargı Paketi ile ilgili son durum bayramda da merak ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Maddeler öğrenilmeye çalışılırken sıklıkla "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" diye soruluyor.
Milyonlar 12. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Gözler sürekli olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'te... Bakan Gürlek'in her açıklaması can kulağı ile dinlenirken gündemden düşmeyen soru ise "12. Yargı Paketi Meclis'e Meclis'e ne zaman gelecek" oluyor.
Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?
Hayır, 12. Yargı Paketi Meclis'e gelmiş değil. Bakan Gürlek en son yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Beklentiler haziran ayının ilk haftasında yeni yargı paketinin komisyonda görüşülmesi yönünde...
Maddeler ise henüz tam olarak netleşmedi.
Af gelecek mi?
Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek haftalar önce genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını belirtmişti.