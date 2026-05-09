12. YARGI PAKETİ SON DURUM NEDİR? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Maddeler neler?
12. Yargı Paketi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konu hakkında açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası bir kez daha son durum araştırılmaya başlandı ve "Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" soruları hızlandı.
Türkiye 12. Yargı Paketi'ni bekliyor. Konu aylardır gündemde ve en son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçen gün yine sıcak bir gelişme yaşandı. Şimdi vatandaşlar ayrıntıları öğrenmek istiyor.
12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?
Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon kanalının canlı yayınına konul oldu. Bakan Gürlek burada 12. Yargı Paketi'nden de bahsederken yakın zamanda Meclis'e geleceğini belirtti.
Vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirten Gürlek, "Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."
Yargıda hedef süre uygulamasının olduğunu anlatan Gürlek, "Hedef süre aşıldıktan sonra hakim-savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Hakim-savcı hedef süreyi aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik ve fiziki imkanlar yeterli olmayabilir. Biz zaten anlık olarak bunları görebiliyoruz ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa o hakimle ilgili de HSK devreye girecek, gereğini yapacağız." diye konuştu.
Suça karışan çocuklarla ilgili 12. Yargı Paketi'nde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşündüklerini aktaran Gürlek, "15-18 yaş aralığı, 12-15 yaş aralığı cezaları artıracağız. Ağır düzenlemelerimiz var. Dünyadaki örneklere de bakıyoruz." dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.