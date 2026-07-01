12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi mi, yasalaştı mı?
Milyonların gündeminde 12. Yargı Paketi var. Vatandaşlar teklifin Meclis'te görüşülüp görüşülmediğini merak ediyor. On binler "12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi" diye soruyor. İşte detaylar...
12. Yargı Paketi ile ilgili son durum sürekli araştırılıyor. Komisyondan geçen teklifin TBMM Genel Kurul'da görüşülüp görüşülmediği sürekli araştırılıyor. Vatandaşlar bilgi almak adına "12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, yasalaştı mı" diye soruyor.
Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi mi?
12. Yargı keti ile görüşmeler devam ediyor. Milletvekilleri söz alarak yeni yargı paketindeki maddeler ile ilgili görüşlerini belirtiyor. Kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurul'da kabul edilmiş değil.
Milyonların merak ettiği af ve infaz düzenlemesi de maddeler içinde yer almıyor.