12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi mi, yasalaştı mı?

Yeni yargı paketi TBMM Genel Kurul'da kabul edildi mi?

12. Yargı keti ile görüşmeler devam ediyor. Milletvekilleri söz alarak yeni yargı paketindeki maddeler ile ilgili görüşlerini belirtiyor. Kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurul'da kabul edilmiş değil.