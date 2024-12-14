14 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 11:00 Bir Gece Masalı 14:00 Pi'nin Yaşamı 16:20 Holding 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Çığlık 5 22:20 Holding 1 | 7

14 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 İnci Taneleri 02:30 Zalim İstanbul 04:15 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

14 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Hudutsuz Sevda 04:00 Her Yerde Sen 06:15 Senden Daha Güzel 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:15 Kızıl Goncalar 16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 program 20:30 Türkiye'nin Doğal Güzellikleri 20:51 Obeziteyle Mücadele 21:09 Hayatım Tehlikede 21:26 Deprem Sonrası İlk 6 Saat 21:31 Sıfır Atık 21:50 Su Eksikliği 22:08 Deprem Sonrası İlk 6 Saat 22:13 Medya Okur Yazarlığı 22:32 Dezenformasyon 23:15 Deprem Sonrası İlk 6 Saat 23:21 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7