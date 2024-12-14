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  4. 14 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

14 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Bir Gece Masalı

14:00 Pi'nin Yaşamı

16:20 Holding

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çığlık 5

22:20 Holding

1 | 7

14 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 İnci Taneleri

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

14 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 Hudutsuz Sevda

04:00 Her Yerde Sen

06:15 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:15 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 program

20:30 Türkiye'nin Doğal Güzellikleri

20:51 Obeziteyle Mücadele

21:09 Hayatım Tehlikede

21:26 Deprem Sonrası İlk 6 Saat

21:31 Sıfır Atık

21:50 Su Eksikliği

22:08 Deprem Sonrası İlk 6 Saat

22:13 Medya Okur Yazarlığı

22:32 Dezenformasyon

23:15 Deprem Sonrası İlk 6 Saat

23:21 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

3 | 7

14 Aralık 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Deha

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Bahar

05:00 Deha

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

4 | 7