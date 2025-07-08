14 Temmuz- 15 Temmuz tatil mi? Hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz’un yıldönümü yaklaşırken, Türkiye yine şehitlerini anmaya hazırlanıyor. FETÖ’nün kalkıştığı hain darbe girişiminde 63’ü emniyet mensubu, 6’sı asker, 183’ü sivil olmak üzere toplam 252 kişi şehit olmuştu. Ülke genelinde anma etkinlikleri için hazırlıklar sürerken, vatandaşların gündeminde önemli bir soru öne çıkıyor: 14-15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz, milli hafızaya kazınmış en acı günlerden biri olarak yeniden gündemde. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ’nün hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek; hayatını kaybeden şehitler için ülke genelinde anma programları düzenlenecek. Bu anlamlı gün yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri "14-15 Temmuz resmi tatil mi" şeklinde...
14 Temmuz tatil mi?
14 Temmuz bu yıl pazartesi gününe denk gelirken bu tarih resmi tatil değildir.
15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz, 2016 yılındaki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edildi.