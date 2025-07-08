14 Temmuz- 15 Temmuz tatil mi? Hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz, milli hafızaya kazınmış en acı günlerden biri olarak yeniden gündemde. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, FETÖ’nün hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek; hayatını kaybeden şehitler için ülke genelinde anma programları düzenlenecek. Bu anlamlı gün yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri "14-15 Temmuz resmi tatil mi" şeklinde...

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