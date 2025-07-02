14 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşıyor. Hain darbe girişimi 15 Temmuz'da lanetlenecek ve şehitler için anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşlar bu günün tatil olup olmadığını merak ederek "14- 15 Temmuz resmi tatil mi" sorusunu yöneltiyor.

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