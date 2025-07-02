14 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi?
FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümü yaklaşıyor. 63'ü emniyet personeli, 6'sı askeri personel, 183'ü ise sivil olmak üzere 252 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz'da şehitleri anma programları düzenlenecek. Şimdi vatandaşlar bazı sorulara yanıt arıyor. Bunlardan bir tanesi de "14- 15 Temmuz resmi tatil mi" şeklinde...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yaklaşıyor. Hain darbe girişimi 15 Temmuz'da lanetlenecek ve şehitler için anma törenleri düzenlenecek. Vatandaşlar bu günün tatil olup olmadığını merak ederek "14- 15 Temmuz resmi tatil mi" sorusunu yöneltiyor.
14 Temmuz tatil mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi tatil değildir.
15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz, 2016 yılındaki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri anmak amacıyla 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edildi.