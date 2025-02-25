14 yıllık dostluk! Adem Amca'nın gözü Yaren leyleği arıyor: Gelişine sayılı günler kaldı

Türkiye ve dünyada milyonlarca insanın sevgisini kazanan Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin yeniden bir araya gelmesine artık kısa bir süre kaldı. Adem Amca, dostunu beklerken hem gökyüzünü gözlemliyor hem de Yaren için hazırladığı yuvasını kontrol etmeyi ihmal etmiyor. 1 | 9

Geçtiğimiz ağustos ayında Yaren’den ayrılan Adem Amca, altı aydır süren özlemin sona ereceği günü heyecanla bekliyor. Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nde yaşayan Yılmaz, her sabah uyandığında göl kenarındaki yuvayı kontrol ediyor. Yaren’in gelişine hazırlık yapan balıkçı, küçük balık tutmak için ağlarını onartıp sandalının bakımını tamamladı. 2 | 9

“İlk 5 yıl ismi bile yoktu” Adem Yılmaz, 2011’de balık avına çıktığında bir leyleğin kayığına konduğunu ve ona balık verdiğini anlatarak, “Zamanla bana alıştı. İlk 5 yıl sadece arkadaşımdı, ismi yoktu. Mahalle muhtarımız ‘Yaren’ adını önerdi, ben de çok beğendim. O günden beri ona Yaren diyorum” dedi. 3 | 9