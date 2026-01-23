Öğrenciler geçen cuma karnelerini aldı ve aradan bir hafta geçti. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken sosyal medyada "15 tatil uzatıldı" iddiaları sıklaşmaya başladı. Bu durumun gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "15 tatil uzatıldı mı" diye soruyor.