15 tatil uzatıldı mı?
Milyonlarca öğrenci sömestr tatilinde... Bugün itibarıyla 1 hafta geride kaldı ve ikinci haftaya giriliyor. Okulların açılmasına kısa süre kalırken sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle 15 tatilin uzatıldığı yönünde söylentiler dolaşıma sokuluyor. Peki böyle karar var mı?
Öğrenciler geçen cuma karnelerini aldı ve aradan bir hafta geçti. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken sosyal medyada "15 tatil uzatıldı" iddiaları sıklaşmaya başladı. Bu durumun gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "15 tatil uzatıldı mı" diye soruyor.
Yarı yıl tatili uzatıldı mı?
15 tatili uzatıldığına dair resmi bir açıklama yok. Milli Eğitim Bakanlığı yarı yıl tatilinin uzatılacağına dair bir duyuru yapmış değil. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.
Sömestr 30 Ocak Cuma günü bitiyor ve öğrenciler 2 Şubat Pazartesi okullara tekrar dönüyor.