15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz'a yaklaşık 1 ay kaldı. Hain darbe girişine kısa süre kala bazı sorular yöneltiliyor. Bunlardan biri de "15 Temmuz resmi tatil mi" şeklinde... Öte yandan bir diğer soru ise: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ darbe girişiminde bulundu. Türkiye genelinde 63'ü emniyet personeli, 6'sı askeri personel, 183'ü ise sivil olmak üzere 252 kişi şehit oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl anılırken "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.
15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz resmi tatildir. 2025 yılında bu tarih 15 Temmuz Salı gününe denk geliyor ve kamu kurumları tamamen kapalı olacak.
15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen bir darbe girişimi gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker, anayasal düzeni ortadan kaldırarak yönetime el koymaya çalıştı. Ancak bu girişim halkın, emniyet güçlerinin ve devletin kararlı tutumuyla başarısızlıkla sonuçlandı.