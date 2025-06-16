15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ darbe girişiminde bulundu. Türkiye genelinde 63'ü emniyet personeli, 6'sı askeri personel, 183'ü ise sivil olmak üzere 252 kişi şehit oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl anılırken "15 Temmuz resmi tatil mi" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.

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