15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
Hain FETÖ darbe girişimin bugün yıl dönümü... 9 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde 251 insanımız şehit olurken bugün Diyanet de etkinlikler düzenleyecek. Gece saatlerinde sela okunacak. Yurttaşlar, "15 Temmuz selası saat kaçta okunacak" sorusuna cevap arıyor.
15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve yönetimi ele geçirmek amacıyla gece saatlerinde darbe girişiminde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), savaş uçaklarıyla bombalandı. Bugün tüm yurtta terör lanetlenirken şehitlerimiz de anılıyor. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı ile 81 ilde sela okunacak. Peki, 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece, saat 00.13’te yurt genelindeki tüm camilerden eş zamanlı olarak sala sesleri yükselecek. Cami minareleri sabaha kadar aydınlatılacak, milletin direniş ruhu simgesel olarak yaşatılacak.
16 Temmuz Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "Sabah Namazı Buluşmaları" gerçekleştirilecek.