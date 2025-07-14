15 Temmuz (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczane açık mı, kapalı mı?
Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... FETÖ'nün hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek. Resmi tatil olması vesilesiyle sağlık sorunlarıı yaşayanlar yarın hastane, sağlık ocağı ve eczaenelerin açık olup olmadığını sorguluyor. İşte tüm detaylar...
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) mensubu bir grup asker, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve yönetime el koymak amacıyla askeri darbe girişiminde bulundu. Darbe girşiminde 251 kişi şehit, 2.700’den fazla kişi yaralandı. Yarın tüm yurtta şehitler anılacak. Resmi tatil olması sebebiyle de "15 Temmuz (yarın) hastane, sağlık ocağı, eczane açık mı, kapalı mı" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.
Hastaneler
15 Temmuz Salı günü devlet ve özel hastanelerin poliklinik bölümleri hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler her zamanki gibi 24 saat kesintisiz çalışacak. Acil sağlık durumları dışında muayene ve tetkik hizmeti alınamayacak.
Sağlık ocakları
Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları), resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Randevulu muayene, tahlil veya aşı gibi hizmetler 16 Temmuz Çarşamba günü yeniden başlayacak.
Eczaneler
15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler kapalı olacak. İlaç temini ve reçete işlemleri için il ve ilçe bazında hizmet veren nöbetçi eczaneler tercih edilebilecek. Güncel nöbetçi eczane listelerine, il sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarının internet sitelerinden ulaşılabilir.