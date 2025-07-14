15 Temmuz (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Vatandaşlar 1 günlük resmi tatil yapacak. Halk şehir içi toplu taşımada ne gibi düzenlemeler olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle Metrobüs, Metro, Otobüs, Marmaray ve Tramvay hatlarında "Yarın toplu taşıma bedava mı" sorusu herkesin dilinde.

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