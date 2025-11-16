17 Kasım Pazartesi (yarın) okullar yarım gün mü?
Ara tatil sonra erdi, yarın milyonlar yine okulların yolunu tutacaklar. Birinci dönenim ikinci yarısına sayılı saatler kala öğrenciler okul saatlerini araştırmaya başladı. Bugün sıkça yöneltilen sorulardan biri "Yarın yarım gün mü" şeklinde...
Öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim-öğretim yılının ilk molasını yaptılar. Yarın itibarıyla ilk zil çalacak. Yeni yarı için geri sayım sürerken kafa karışıklığını ortadan kaldırmak adına öğrenciler "17 Kasım Pazartesi (yarın) okullar yarım gün mü" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...
17 Kasım okullar yarım gün mü?
Yarın okullar başlıyor ve öğrenciler yarım gün değil, tam gün eğitim görecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili
Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tatilin ardından okullar, ikinci dönem için yeniden kapılarını açacak.