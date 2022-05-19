19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Bakan Kasapoğlu, buradaki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:
"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihini gençlerimizle birlikte yine coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bir asır önce, hürriyetimiz uğruna mücadele verdiğiniz bu topraklarda, biz de bugün aynı ruhla Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerimizin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz.
Gururla ifade etmek isterim ki, 'bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir. Daha güçlü Türkiye idealine işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.
'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."
Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından 81 il ve KKTC'den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, Bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti.
Samsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkarıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.
Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Dağlı, "Bundan 103 yıl önce bugün, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak kadim milletimizin istiklal meşalesinin ateşi, istikbale atılan ilk adımla burada yakılmıştı. 103 yıl sonra bugün de aynı ruh ve inançla bu şanlı mücadelenin sembolü, milletimizin şerefi olan al bayrağımız, geleceğimizin teminatı Türk gençliğine teslim edilecektir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Bu bayram gençlerimize, umutsuzluğa düştükleri her an yeni bir başlangıcın ilhamını vermektedir."
Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.