19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Samsun

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk'ün Samsun'a gelişini temsilen Türk bayrağı, Tütün İskelesi'nden karaya çıkarıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yerde inşa edilen iskelede tören düzenlendi.

Atatürk ile silah arkadaşlarının heykellerinin de yer aldığı alandaki törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya çıkmasını sembolize eden Türk bayrağı, bir deniz subayı, iki deniz eri ve iki piyade askeri tarafından taşınarak karaya çıkarıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dağlı, "Bundan 103 yıl önce bugün, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak kadim milletimizin istiklal meşalesinin ateşi, istikbale atılan ilk adımla burada yakılmıştı. 103 yıl sonra bugün de aynı ruh ve inançla bu şanlı mücadelenin sembolü, milletimizin şerefi olan al bayrağımız, geleceğimizin teminatı Türk gençliğine teslim edilecektir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Bu bayram gençlerimize, umutsuzluğa düştükleri her an yeni bir başlangıcın ilhamını vermektedir."

Daha sonra Türk bayrağı, deniz subayı tarafından izcilere teslim edildi.