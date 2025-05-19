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  4. 19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı

19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu kez de sualtına kutlandı. Antalya’nın Kaş ilçesinde gerçekleşen dalışta, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.

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19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 

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19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı - Resim: 2

Bu yılki 19 Mayıs kutlamalarına sıra dışı bir gösteri damga vurdu.

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19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı - Resim: 3

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış tutkunları, 1968’de fırtına nedeniyle batan Yunan yük gemisi Dimitris’in batığına dalış yaptı.

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19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı - Resim: 4

Dalış sırasında ise Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlandı.

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