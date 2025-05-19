19 Mayıs bu kez su altında kutlandı! Ortaya unutulmayacak görüntüler çıktı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu kez de sualtına kutlandı. Antalya’nın Kaş ilçesinde gerçekleşen dalışta, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.
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Bu yılki 19 Mayıs kutlamalarına sıra dışı bir gösteri damga vurdu.
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Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış tutkunları, 1968’de fırtına nedeniyle batan Yunan yük gemisi Dimitris’in batığına dalış yaptı.
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Dalış sırasında ise Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlandı.
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