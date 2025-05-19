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19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri

SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da unutulmayacak bir gösteriye imza attı.

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19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

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19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri - Resim: 2

Kutlamalarda yapılan gösteriler ise izleyenleri adeta büyüledi.

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19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri - Resim: 3

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de 19 Mayıs kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı.

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19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri - Resim: 4

İşte unutulmaz gösteriden kareler...

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