19 Mayıs coşkusuna SOLOTÜRK damgası: Samsun’da unutulmaz gösteri
SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da unutulmayacak bir gösteriye imza attı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
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Kutlamalarda yapılan gösteriler ise izleyenleri adeta büyüledi.
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK de 19 Mayıs kapsamında Samsun'da muhteşem bir gösteriye imza attı.
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İşte unutulmaz gösteriden kareler...
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