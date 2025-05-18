19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu tarih, bir milletin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Türkiye için en anlamlı günlerden bir olan 19 Mayıs'ta milyonlar sokaklarda kutlama yapacak. Milli bayram öncesi öğrenciler de bazı sorulara cevap arıyor. Onlardan biri de "19 Mayıs'ta (yarın) okullar tatil mi" şeklinde...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için bu tarihte okullarda eğitim-öğretime ara veriliyor. Aynı şekilde kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu da bu özel günde kapalı oluyor.

19 Mayıs’ın önemi nedir?

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktası olarak kabul edilen çok önemli bir tarihtir. Bu gün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı fiilen başlattığı gündür. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonrası ağır şartlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, milletin kaderini değiştiren bu adım, yeni bir devletin temelinin atılmasını sağlamıştır. Bu yönüyle 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir.

Atatürk, 19 Mayıs’ı yalnızca bir savaş başlangıcı olarak değil, aynı zamanda bir milletin yeniden ayağa kalktığı, umutlandığı ve birlik içinde hareket ettiği bir gün olarak görmüştür. Bu yüzden bu tarihi, Türk gençliğine armağan etmiştir. Çünkü Atatürk’e göre gençlik, Cumhuriyet’in en büyük teminatı, geleceğin güvencesidir. Bu nedenle 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Her yıl 19 Mayıs’ta yurt genelinde törenler, sportif etkinlikler ve gençlik yürüyüşleri düzenlenir. Bu etkinlikler, sadece tarihi hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda gençlerin Atatürk’ün izinde ilerlemesini ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasını teşvik eder.

Kısacası 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ilk adımı, gençliğe duyulan güvenin simgesi ve ulusal birlik ruhunun en güçlü ifadelerinden biridir. Bu yüzden sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de en anlamlı tarihlerinden biri olmaya devam etmektedir.