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  4. 2 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2 Mart 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 2 Mart 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

2 Mart 2025 Pazar yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kardelenler

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Zembilli

14:15 Can Borcu

17:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

1 | 7

2 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Uzak Şehir

19:03 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

 22:45 Arka Sokaklar

2 | 7

2 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Yaz Şarkısı

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

3 | 7

1 Mart 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7