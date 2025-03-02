2 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

2 Mart 2025 Pazar yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kardelenler 03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 06:30 Zembilli 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Dizi TV 10:50 Zembilli 14:15 Can Borcu 17:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 1 | 7

2 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Çatı Katı Aşk 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 07:00 İkizler Memo-Can 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı 14:30 Piyasa 16:30 Uzak Şehir 19:03 Kanal D Ana Haber 20:00 Piyasa 22:45 Arka Sokaklar 2 | 7

2 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:45 Her Yerde Sen 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 06:00 Yaz Şarkısı 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 16:00 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7