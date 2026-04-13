2 milyon metreküp toprak kaydı: Yol yarıldı, tesis çöktü
Hakkari-Yüksekova kara yolunda yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan, entegre katı atık tesisinde ağır hasara yol açtı. Yaklaşık 2 milyon metreküp toprağın hareket ettiği olayda tesis kullanılamaz hale gelirken, yolda oluşan derin yarıklar dikkat çekti. Yetkililer, riskin sürdüğünü belirterek bölge için uyarıda bulundu. Heyelanın boyutu, 7 büyüklüğündeki deprem etkisine benzetilirken, sahada incelemeler devam ediyor.
